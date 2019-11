«Déguisement» d’Halloween de Catherine Dorion: la commissaire à l’éthique ferme le dossier

La commissaire à l’éthique et à la déontologie n’enquêtera pas sur l’habillement de Catherine Dorion, malgré une plainte faite par les libéraux.

Selon la commissaire Ariane Mignolet, l'habillement des députés relève des valeurs des députés et non de leur code de déontologie.

«Tous les faits sont connus et on ne peut pas faire une enquête sur les manquements aux valeurs de l’Assemblée nationale puisque ce sont les députés qui les établissent», a indiqué sa porte-parole, Shirley-Ann Sheridan.

Catherine Dorion avait soulevé des vagues en publiant sur les réseaux sociaux une photo d’Halloween où on la voit «déguisée en députée» au Salon rouge. Outrés par ce comportement, les libéraux avaient alors alerté la commissaire à l’éthique à propos de ces «agissements».

Dans une missive transmise à François Paradis, président de l’Assemblée nationale, et à Ariane Mignolet, commissaire à l’éthique et à la déontologie, la députée Nicole Ménard accusait Catherine Dorion de porter atteinte non seulement à l’institution qu’est le Parlement, mais aussi «à la dignité de la fonction de député».