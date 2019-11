Importantes sources de financement

C’est ce soir, dès 17 h 30, que se tient, sous la présidence d’honneur de Kevin Hamel, directeur régional chez IG Gestion de Patrimoine, le 45e cocktail-bénéfice du Centre Durocher dans les locaux du Centre au 680, rue Raoul-Jobin à Québec.

Le Centre Durocher a pour mission d’améliorer les conditions de vie des enfants provenant de milieux moins favorisés. Par ailleurs, c’est demain soir, dès 18 h, que se tiendra la 14e Dégustation de fromages et de vins d’importation privée de la Fondation du Patro de Charlesbourg, cette fois sous la présidence d’honneur de Luc Beaudoin, propriétaire de Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan. Dans les deux cas, ces cocktails représentent une très importante source de financement.

Les copropriétaires, Sylvie Picard et Hélène Paré, et le personnel du salon de coiffure et d’esthétique Parikart Signature de Lévis (secteur St-Romuald) ont fait vivre, le 26 septembre dernier, une journée hors de l’ordinaire à une dizaine de femmes hébergées à La Jonction pour Elle, une maison qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Coupe et coloration des cheveux, brushing, soins capillaires, manucure et autres soins leur ont été offerts tout à fait gratuitement par les copropriétaires du salon, qui ont transformé leur centre de beauté en un véritable party de filles, avec mousseux et petites gâteries. Inutile de vous préciser que les témoignages recueillis, à la fin de la journée, auprès des femmes étaient élogieux et d’une infinie reconnaissance. Bravo à Parikart Signature, situé au 1170, rue de Courchevel, suite 104, à Lévis. https://www.parikart.com