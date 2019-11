Josélito Michaud n’était plus capable d’entendre parler de lui

Absent du petit écran depuis quelques années, Josélito Michaud n’en pouvait plus d’être sous les projecteurs.

«Je n’étais plus capable d’entendre parler de moi», a-t-il révélé mercredi à Sophie Durocher à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio.

«Je n’étais plus capable de parler de moi. J’étais tanné, ça ne se peut pas comment j’étais tanné», a-t-il poursuivi.

«J’avais été beaucoup exposé. La série Olivier, en 2017, a beaucoup exposé ma vie personnelle, parce que c’était en partie basé sur mon enfance», a dit l’animateur, qui reviendra à la télévision dans une nouvelle série documentaire et de rencontres.

«Ça faisait du bien de l’ombre. Moi, ça me fait beaucoup de bien, l’ombre», a indiqué M. Michaud.

Le goût de revenir

Le métier a cependant beaucoup manqué à l'animateur d’On prend toujours un train pour la vie.

«Quand je me suis assis la première fois devant une mère porteuse, je m’en souviendrai toute ma vie, c’est il y a deux semaines, je me suis assis devant cette femme-là et je tremblais comme la première journée dans ma vie où j’ai fait des entrevues», a-t-il raconté.

«Ça a pris cinq minutes et, à un moment donné, c’est revenu. J’ai dit à Véronique [Béliveau, sa conjointe] à la fin de l’entrevue: "J’aime donc bien ça, faire ça! Ça m’a manqué, pendant trois ans, de le faire.”»

«Là, j’ai le goût de revenir comme jamais, a-t-il assuré. Je suis tellement heureux de faire ça, ça a été une révélation chez moi.»