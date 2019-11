Les coûts de la réorganisation policière à Québec bondissent à 124 M$

Les coûts du redéploiement des effectifs policiers à Québec, incluant la construction d’une toute nouvelle centrale à Charlesbourg et la conversion de l’édifice F.X.-Drolet en poste de quartier, passent de 72 M$ à 124 M$.

Attendus depuis belle lurette, les détails du projet de réorganisation policière ont enfin été dévoilés, mercredi, par le chef du SVPQ Robert Pigeon et des hauts fonctionnaires de la Ville de Québec lors d’une présentation pour les journalistes sur l’heure du midi.

Pas moins de 750 policiers seront rattachés à la future centrale de 6 étages qui sera construite, d’ici novembre 2023, sur un terrain acheté au coût de 3 millions $ à l’angle de l’autoroute Laurentienne et du boulevard Louis-XIV.

De nombreux chiffres ont circulé dans les dernières années, ce qui a d’ailleurs entraîné beaucoup de confusion lors du point de presse. Le projet a évolué au fil du temps, a-t-on reconnu, et répondra désormais «parfaitement aux besoins opérationnels des policiers», a indiqué M. Pigeon.

Ce dernier refuse de parler d’«explosion des coûts» puisqu’aucun denier n’avait encore été engagé dans ce projet, revu à plusieurs reprises dans les dernières années. À son arrivée en poste, en 2016, M. Pigeon dit avoir forcé la main de l’administration Labeaume pour qu’elle refasse ses devoirs puisque le terrain acheté sur le boulevard Pierre-Bertrand était trop exigu et ne permettrait pas au SPVQ de compléter sa réorganisation de façon optimale.

La nouvelle centrale aura une superficie de 14 500 mètres carrés et un stationnement de 12 200 mètres carrés, incluant un espace tempéré pour les véhicules du service de police, ce qui n’était pas inclus auparavant.

Photo courtoisie, Ville de Québec

«On fournit une réorganisation policière sans augmenter le cadre financier du SPVQ, on augmente le nombre de policiers, on augmente notre performance, on augmente notre capacité opérationnelle sans frais pour le contribuable. On se loge dans un immeuble où Il n’y a pas de luxe, il n’y a pas de superflu, il n’y a pas de mètres carrés de trop, on est allés dans la limite de l’acceptable pour respecter la capacité de payer du citoyen.

Les centrales de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles demeureront ouvertes jusqu’en 2023, a-t-on par ailleurs appris, même si la majorité des patrouilleurs déménageront dans un premier temps à la vétuste centrale du parc Victoria, avant d’intégrer leurs nouveaux locaux. D’autres unités y seront déménagées.

Plus de détails à venir...