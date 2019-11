Musselwhite et Stick Men attendus au printemps 2020

Tony Levin ne semble jamais rater une occasion de visiter Québec. Le célèbre bassiste, membre de King Crimson et acolyte musical des Peter Gabriel et David Bowie, y reviendra le printemps prochain avec son groupe Stick Men pour deux concerts presque intimes au Palais Montcalm, a appris Le Journal.

Trio de poids lourds du rock progressif formé de Levin, Pat Mastelotto (King Crimson, XTC) et Markus Reuter (Crimson ProjeKCts), Stick Men installera ses instruments dans la salle D’Youville, les 10 et 11 avril.

La formation sera la tête d’affiche d’une nouvelle série de concerts, selon la formule « petite salle, grands noms », dans cet espace du Palais Montcalm pouvant contenir 125 personnes, selon ce que nous avons su.

Photo courtoisie

Ce n’est pas la première fois que les maniaques de rock progressif de la capitale pourront voir les Stick Men dans une quasi-intimité. En août 2017 et en avril 2016, le trio s’était produit au Cégep Garneau et au défunt Cercle.

Dans le cas de Levin, on ne compte plus ses arrêts à Québec, que ce soit avec Peter Gabriel (la dernière fois au Colisée en 2012), avec King Crimson au Centre Vidéotron, en juillet 2017, ou en soutien au California Guitar Trio, au Palais Montcalm, en 2015.

Le blues de Musselwhite

Ce ne sont pas les seuls visages légendaires que le programmateur du Palais Montcalm, Nicolas Houle, a réussi à inscrire dans sa grille hiver-printemps, qui sera dévoilée aujourd’hui.

Fraîchement admis au Temple de la renommée de la musique de Memphis et maintes fois nommé aux Grammy Awards et détenteur de 35 Blues Music Awards, Charlie Musselwhite débarquera dans la grande salle le 12 mai, trois ans après son dernier concert chez nous, à l’Impérial, lors du Festival d’été.

Le vénérable bluesman de 75 ans, qui aurait inspiré le personnage d’Elwood Blues, défendu par Dan Aykroyd dans le film The Blues Brothers, n’a rien perdu de sa fibre créatrice. En témoigne l’album No Mercy in This Land, enregistré avec Ben Harper (avec qui il a gagné un Grammy en 2014 pour l’album Get Up !) et paru en 2018.

►Les billets pour ces spectacles seront mis en vente jeudi midi.