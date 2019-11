Pornographie juvénile: un homme de 48 ans de Sainte-Anne-de-Sorel au banc des accusés

Un homme de 48 ans de Sainte-Anne-de-Sorel, en Montérégie, a été arrêté mardi concernant des infractions criminelles en matière de pornographie juvénile.

Philippe Péloquin a comparu plus tard dans la journée au palais de justice de Sorel sous des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile et d’avoir accédé à du matériel pornographique juvénile.

«L’enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite d’une détection réalisée par des enquêteurs de la division des enquêtes sur la cybercriminalité», a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué.

Une perquisition a également été effectuée au domicile de Péloquin, où du matériel informatique a été saisi pour être analysé.