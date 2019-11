Primaires démocrates: un ex-gouverneur noir prêt à rejoindre la course

L’ancien gouverneur du Massachusetts Deval Patrick a prévenu mercredi plusieurs poids-lourds démocrates qu’il entrerait dans la course à la Maison Blanche d’ici la fin de la semaine, selon plusieurs médias américains, ce qui porterait à 18 le nombre de candidats face à Donald Trump.

M. Deval, 63 ans, n’a pas confirmé officiellement ces informations. Réputé proche de Barack Obama, il fut l’un des premiers gouverneurs noirs des États-Unis.

Mais selon le New York Times et CNN, ce sexagénaire relativement modéré pourrait confirmer sa décision par vidéo dès jeudi, et s’inscrire comme candidat à la primaire démocrate dans le New Hampshire vendredi, jour de clôture des inscriptions dans cet État de la Nouvelle-Angleterre.

Si elle se confirme, la candidature tardive de M. Patrick viendra confirmer les angoisses du camp démocrate: beaucoup s’inquiètent de voir les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, aux propositions très à gauche, prendre l’ascendant dans les sondages sur le centriste Joe Biden, risquant selon eux de ruiner les chances des démocrates de battre Donald Trump en novembre 2020.

Témoin de ces inquiétudes, le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg, envisage aussi de rejoindre la course.

Marié à une avocate, père de deux filles, Deval Patrick avait pourtant écarté en décembre 2018 l’idée de se présenter à la présidentielle, citant « la cruauté du processus électoral qui finirait par éclabousser des gens que Diane (sa femme, ndlr) et moi aimons ».

Mais à moins de trois mois des premières primaires, il estime désormais qu’il y a encore place pour un candidat capable de rassembler démocrates modérés et radicaux, selon certains de ses proches.

Né dans une famille pauvre de Chicago puis boursier d’une école d’élite de Boston avant de sortir diplômé en droit de Harvard, M. Patrick a été longtemps avocat, notamment pour l’association de défense des droits des noirs NAACP, avant d’être gouverneur du Massachusetts de 2007 à 2014.

Depuis, il a travaillé pour le fonds d’investissement privé Bain Capital, chargé des sociétés spécialisées dans le développement durable, et comme commentateur politique pour la chaîne CBS News.

À ce titre, il a commenté le dernier débat démocrate, soulignant notamment qu’ » être candidat, comme être un élu, est un mélange de substance et de performance artistique ».

La course à l’investiture démocrate compte déjà deux candidats noirs, la sénatrice de Californie Kamala Harris, et le sénateur du New Jersey Cory Booker.

Mais aucun des deux ne fait partie du peloton de tête à ce stade.