Une création théâtrale brillante et accomplie

Photo courtoisie, Cath Langlois Lé Aubin et Érika Gagnon brillent, dans les rôles d’une jeune femme qui essaie de vivre son adolescence et d’une mère qui, elle, sombre progressivement dans l’alcool et la dépression, dans la pièce de théâtre Nikki ne mourra pas. Un mélange qui peut devenir fort toxique.