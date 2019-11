Une recrue d’impact

Carl Chabot est devenu une carte maîtresse dans l’offensive des Carabins de l’Université de Montréal.

Danny Maciocia est élogieux à l’égard du produit des Nordiques de Lionel-Groulx.

« Il ressemble un peu à Mikhaïl Davidson qui a été l’un des meilleurs receveurs des Carabins, a affirmé le pilote des Bleus. Il est petit, dangereux quand il a le ballon dans les mains et on peut l’utiliser dans des balayages ou des passes voilées. Il possède de très bons changements de direction et ce n’est pas un joueur que tu peux plaquer seul malgré sa petite taille. »

« C’est un joueur très intelligent qui apprend assez vite, d’ajouter Maciocia. Il possède un calme qu’on ne voit pas souvent chez les joueurs de première année. On savait ce que Kevin Kaya pouvait faire, mais on avait besoin d’autres éléments comme receveur. »

Chabot apprécie les commentaires de Maciocia, mais il veut se forger aussi sa propre identité. « Ce n’est pas la première fois que Danny fait cette comparaison et c’est vraiment flatteur parce que Mikhaïl était un excellent joueur qui a laissé sa marque, a-t-il raconté. Tant mieux si je me rapproche de Mikhaïl, mais je veux développer ma propre identité. Je veux être Carl Chabot. »

Davidson a porté les couleurs des Bleus de 2011 à 2014 avant d’être réclamé en cinquième ronde (40e au total) par les Alouettes de Montréal en 2015.

Grosse performance

Le receveur de première année a connu un fort match à la Coupe Dunsmore en captant six passes pour 98 verges, deux sommets d’équipe. En saison régulière, il avait capté 15 passes pour 118 verges en sept rencontres.

« C’est important la saison régulière, mais on joue au football pour disputer des parties comme la Coupe Dunsmore et c’est important de bien sortir, a souligné l’ailier espacé de 5 pi 7 po et 175 livres.

« Je suis super content de ma première saison. J’ai été beaucoup impliqué en offensive et sur les unités spéciales et ça me rend fier. J’avais beaucoup d’attentes à ma première saison et c’est difficile de faire sa place avec les Carabins, mais j’ai saisi mes opportunités. »

Rythme de croisière

Chabot est ravi que l’offensive ait pris son rythme de croisière depuis deux rencontres.

« Il fallait trouver notre identité, a-t-il souligné pour expliquer les ennuis en attaque pendant la saison régulière. Il fallait découvrir qui on était. On vient de connaître deux grosses parties en offensive et il faut continuer dans cette veine. On veut se rendre à la rencontre ultime. Il faut jouer contre nous-mêmes, comme nous le rappelle souvent Danny et éviter de se tirer dans le pied. »

Tout comme Davidson à l’époque, Chabot effectue aussi les retours de dégagement.

« J’adore les unités spéciales, a-t-il résumé, avant l’entraînement des Bleus qui se préparent à se frotter aux Axemen d’Acadia, samedi prochain, à l’occasion de la Coupe Uteck. Je savais que ça pouvait être ma porte d’entrée dans les rangs universitaires. C’est une grosse facette du jeu dans le football à trois essais. Byron [Archambault] me place dans des situations favorables pour faire des jeux. »

De grandes émotions pour Calvillo