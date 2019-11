LÉTOURNEAU, Denise Plamondon



Au centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport, le 5 novembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Létourneau, épouse de feu monsieur Colbert Plamondon. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Létourneau et feu madame Blanche Pichette. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Madame Létourneau laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (France Boutet) et Marc (Pauline Lecours) ; ses petits-enfants : Rachel (Kevin Plante), Mireille, Adam (Camille Savenkoff) et Francis. Elle était également la sœur de : feu Lucette Létourneau (feu Jean-Guy Falardeau), Pierrette Létourneau (feu Raymond Lepage), Yolande Létourneau (feu Pierre Gagnon), Francine Létourneau (Luc Boivin), Yvon Létourneau (Gertrude Prémont); et la belle-sœur de : feu Léopold Plamondon (feu Françoise Sirois), feu Iréné Plamondon (Cécile Thibault), feu Denise Plamondon (feu André Cook), feu Maurice Plamondon (feu Gisèle Ferland), Jacqueline Plamondon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD St-Augustin à Beauport pour leur admirable dévouement qui a rendu la vie aussi confortable que possible à notre maman. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin, 2135 rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc), G1C 1Z2.