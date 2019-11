PARENT, Réjeanne



À l'Hôpital Général de Québec, le 29 octobre 2019, à l'âge de 74 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Réjeanne Parent, épouse de M. Claude Bouliane. Fille de feu Léo Parent et de feu Rachel Ratté, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Hélène Bernard), Réjean (Isabelle Provencher), Chantal (Martin Larose), Steve (Claire Théroux) et France (Francis Durand); ses petits-enfants: Sarah, Kim, Jennifer, Charles, Simon-Pierre, Marie-Ève et Arianne; ses arrière-petits-enfants: Elena, Mia, Talya et Olan; ses frères et sœurs: Claire (feu Gille Haince), Robert et Denis ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouliane: feu Claudette (Jacques Jobidon), Pauline (feu Jean-Guy Lachance), Gilles (feu Ginette Fortier), Ghyslain, Johanne (Marcel Lafrance) et Mario (Doris St-Hilaire). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins duLa famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30 en l'église St-Sauveur.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité 500 du 4ème étage de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Parent. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Diabétiques de Québec. (979, rue de Bourgogne, local 180, Québec, Qc, G1W 2L4). Pour rendre hommage à Mme Parent, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com