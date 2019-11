FRANCK, Véronique Aubé



À l'hôpital Saint-François-d'Assise de Québec, le 10 novembre 2019, est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois, dame Véronique Aubé, épouse de feu monsieur Paul-Émile Franck. Elle était la fille de feu Joseph Aubé et de feu Marie-Laure Montminy. Elle demeurait à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s en l'église de Saint-Denis, Route de l'église, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, QC G0L 2R0,, de 13 h à 13 h 25.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, feu Solange, Pauline, Nicole, Francine, Rita, Gilles, Richard, Monique et leur conjoint(e); son petit-fils et sa petite-fille. Sont aussi affectés par son départ ses belles-soeurs des familles Aubé et Franck, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Direction funéraire: