MORISSETTE, Sylvie



Après avoir voyagé autour du monde, Sylvie a commencé son dernier voyage le 11 novembre 2019 à l'âge de 61 ans à la suite d'une longue maladie.Elle laisse dans le deuil son conjoint formidable, Stéphane Trigodet, qui l'a choyée et dorlotée jusqu'à la fin. Elle était la fille de madame Réjeanne Roy et de feu monsieur René Morissette. Outre son conjoint et sa maman adorée, elle laisse dans le deuil son frère Claude (Marjolaine Montminy) et feu Bruno, son neveu Raphaël (Marie-Michèle), sa nièce Rosalie (Jean-Michel) ainsi que ses petits-neveux Sam et Alex. Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-parents Bernard Trigodet et Marie-Claude, sa belle-sœur Marie-Pierre (Jean-Louis) et ses neveux, Arnaud et Guillaume, ses tantes, oncles, cousines et cousins ainsi que tous ses ami(e)s à travers le monde. Sylvie et Stéphane ont choisi de vivre ces moments ensemble et veulent remercier tous celles et ceux qui de près ou de loin ont accompagné la Belle… Vie dans ces derniers préparatifs. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à un organisme humanitaire tel que: manoamanoperou.org auprès duquel Sylvie s'est déjà impliquée. Sylvie a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :