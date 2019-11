BOLDUC, Lyse



À Québec, le 5 novembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Lyse Bolduc, fille de feu dame Thérèse Gendron et de feu monsieur D. Maurice Bolduc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Les cendres reposeront au cimetière Saint-Patrick de Sillery. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Denyse Bolduc, Cécile Bolduc et Marcelle Gendron ainsi que son frère Jean Bolduc. Elle laisse également dans le deuil un grand ami Marc Doré et de nombreux parents et ami(e)s dont ceux et celles de l'ex CHUQ, de voyages et de diverses associations. La famille tient à souligner l'accompagnement exceptionnel du Dr Guy Cantin, de l'équipe d'hémato-oncologie et de la greffe de la moelle osseuse CHU de Québec-Université Laval site HEJ. Notre reconnaissance s'adresse également au personnel infirmier pour la qualité de l'approche humaine, le respect, l'empathie, les soins attentifs et personnalisés durant les quatre dernières années à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.