HAMEL, Rose-Hermine



Au CHSLD Chanoine-Audet (St-Romuald), le 6 novembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Rose-Hermine Hamel, épouse de feu monsieur Roméo Blouin et de feu monsieur Jean-Paul Caron, fille de feu madame Madeleine Boulianne et de feu monsieur Joseph Hamel. Elle était originaire de Normandin et demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45. Patricia et Louise vous raconteront l'enfance et la vie d'adulte de leur mère entre 10 h et 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patricia (Serge Boivin) et Louise (Richard Hawkins); ses petits-enfants : Thierry (Mona Blacklock), Joël (Julie Garneau), Simon (Yasmine Ahmad) et François (Mélissa Pilote); ses arrière-petits-enfants : Maya, Camille B., Chloé, Sofia, Laurie et Camille H ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet pour leur dévouement et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.