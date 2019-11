BEAUPRÉ, Simon



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 8 novembre 2019, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédé monsieur Simon Beaupré, époux de madame Monique Lagacé. Il était le fils de feu monsieur Joseph Beaupré et de feu madame Anna Dumont. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 16 novembre à compter de 10h, au Centre Commémoratifet de la au columbarium Wilbrod Robert. M. Beaupré laisse dans le deuil son épouse Monique Lagacé ; ses enfants : Danièle (Michel Tremblay), Johanne (Michel Audet) et feu Denis. Il était également le frère de: feu Thérèse (feu Joseph Bolduc), feu Mathieu (feu Blanche Thériault), Émilienne (feu Donat Deschesnes), feu Rita, feu Marguerite (feu Albert Couture), feu Romain (Émilienne Ouellet), feu Clément (Marie-Paule Beaumont), feu Gédéon (feu Thérèse Laverdière), Colette, feu Alberte et Réal (feu Madeleine Chainé); le beau-frère de: feu Jeanne - d'Arc Lagacé (feu Lomer Hudon), feu Élisabeth, feu Paul-Émile, feu Léon (feu Gertrude Dumais) et Roger (Noëlla Morency), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Champlain des Montagnes pour leur dévouement et les bons soins prodigués.