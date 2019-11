LAVOIE, Berthe Dupont



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 3 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Berthe Dupont, épouse de feu monsieur Eugène Lavoie, fille de feu monsieur Roméo Dupont et de feu madame Rose-Aimée Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Pierre (Jacynthe Martin), Louisette (Jean-Marie Chrétien) et Robert (Jocelyne Parent); ses petits-enfants: François (Geneviève Perron), Joël, Hélène (Dany Lemay), Catherine (Mathieu Robert), Patrice (Marielou Drapeau) et Roxanne (Kevin Turcotte); ses arrière-petits-enfants: Donovan, Félix, Edric, Lyana et Alexis; ses frères et soeurs: Paule, Cécile, Fernande, Yvan, Claude et leur conjoint(e); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Claire, Madeleine, Joseph, Jean et Juliette et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Flavien qui ont pris soin d'elle de façon exceptionnelle, bravo et sincères remerciements. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer Chaudière-Appalaches. La famille vous accueillera au:à compter de 13 h.