BOULAY, Jacqueline Bérubé



À l'Hôpital régional de Rimouski, le 6 novembre 2019, est décédée à l'âge de 88 ans et 8 mois, madame Jacqueline Bérubé, demeurant à Rimouski, épouse de monsieur Marcel Boulay, fille de feu monsieur Octave Bérubé et de feu madame Lumina Brisson. La famille recevra les condoléances le samedi 16 novembre à compter de 13 h 30, à laElle laisse dans le deuil son époux Marcel, ses enfants : Line (Jean Nolin), Myriam (Langis Bélanger), Julie et Luc, ses petits-enfants : Amilie, Jordan, Henrick, Therry et Shana, ses arrière-petits-enfants : Joey, Ethan et Félix, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Bérubé et Boulay, ainsi que de nombreux parents et amis(es). Elle était également la mère de feu Régis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de l'hôtesse au mausolée ou par leur site Internet : www.fondationchrr.comVotre présence nous réconforte, Merci! Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du département d'hémodyalise de l'Hôpital de Rimouski pour les bons soins prodigués à notre chère Jacqueline.La direction des funéraillesa été confiée à la :