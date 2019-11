WALSH, Huguette



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 22 octobre 2019, à l'âge de 83 ans et 1 mois, est décédée madame Huguette Walsh, épouse de monsieur Patrick Bourdages, fille de feu madame Gabrielle Picard et de feu monsieur Lucien Walsh. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Patrick au printemps 2020. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Patrick Duplain; son petit-fils Dylan; sa soeur Ghislaine; ses frères: feu Marc (Colette Mailhot) et Gilles (Georgette Martineau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourdages; Jeanne, Rudy, Carolle, Maureen et Jean-Robert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.