FORTIN, Clément



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le dimanche 3 novembre 2019, est décédé à l'âge de 87 ans et 8 mois, monsieur Clément Fortin, époux de feu madame Henriette Lachance. Il était le fils de feu Mazenod Fortin et de feu Yvonne Bisson. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille accueillera les parents et amis (es) à la résidence funéraire :le samedi 16 novembre de 8h30 à 10h45.La mise en habitacle aura lieu ultérieurement au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils. Il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Johanne Casista), Clémence (Réal Laliberté), Alain (Line Deblois), Richard (Suzanne Grégoire), Carole (Bernard Roy) et Steeve (Nathalie Bisson) ; ses petits-enfants : Michael, Isabelle et Keven Fortin, Véronique, Frédéric et Jérôme Laliberté, Cindy et Claudia Fortin, Dave et Carl Fortin, Jason et Jessica Roy, Marjorie et Nicolas Fortin, ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Noëlla (feu Bertrand Dupont), feu Fernand (Annette Gourde), Rosaire (Rachel Gagnon), Gilles (Colette Laflamme), Louisette (Marcel Raymond) et feu Gabriel (Marguerite Nadeau). De la famille Lachance, il était le beau-frère de : feu Gilles (Léonette Gilbert), feu Solange (feu Adrien Bizier), feu Clermont (Monique Mercier), Bibiane (feu Marcel Routhier), Louisette, feu Pauline (Gilles Bilodeau), Josette (feu Michel Lavoie), Thérèse (Jean Ruel), Diane (Jean-Marie Rouleau), Lise, Pierre (Micheline Vachon), Mario (Suzanne Berthiaume) et Gérard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Rayon de Soleil de Saint-Prosper et du CISSS-CA, secteur Beauce de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Formulaires disponibles au salon.