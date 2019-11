HUOT, Gérald



Au CHSLD du Piedmont, le 31 octobre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Gérald Huot, époux de madame Micheline Fortin, fils de feu Robert Huot et de feu Aline Bolduc. Il demeurait à Saint-Jean-de-Matha. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la maison funérairele vendredi 15 novembre de 19 h à 21 h 30 et le samedi 16 novembre de 10 h à 11 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Patricia (Jean-Martin Houde), ses enfants Sarah-Maude, Alexandre et Gabriel, son fils feu Dominic, sa fille Alicia et la mère de celle-ci Sandy Bourgault; les enfants de son épouse, Julie Poliquin ses enfants Pamela, Keven et Mégane Daigneault; Jean-Pierre Poliquin son fils Jason; son frère et ses sœurs Georgette (André Fortin), Guy, Gaétane et Nicole (Roger Noël); ses beaux-frères et belles-sœurs Louisette (Lawrence Bernard) Suzanne (Joachim Ramirez) et feu Maurice. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, ses oncles et tantes ainsi que de nombreux cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Piedmont pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec au 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal Qc H2A 1B6.