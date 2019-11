PICHETTE, Marie-Marthe Gagné



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 6 novembre 2019, à l'âge de 84 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Marthe Pichette née Gagné, épouse de feu monsieur Paul-Henri Pichette, fille de feu madame Jeanne-D'Arc Gosselin et de feu monsieur Patrick Olivier Gagné. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Sainte-Famille (Île d'Orléans) ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Éric Lajoie), Claudine (Simon Théberge) et Stephen; ses petites-filles Moïra Martel et Cynthia Casey; son frère Patrick Gagné (feu Rita Camiré); ses sœurs Lise Gagné (Irving Corcoran) et Michelle Gagné (Alcide Arsenault); ses belles-sœurs Marie-Paule Pichette (feu Gilles Tailleur) et Georgia Dupuis (feu Louis-Philippe Pichette); son filleul Stéphane Gosselin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil Danielle Caron et Lise Casey qu'elle considérait comme ses filles adoptives et la famille de Lucille Dallaire (feu Gilbert Beaulieu). Un remerciement spécial au Dr Anne Paquette, ainsi qu'à Véronique et Nadia du CLSC la Source. Les Drs Mélanie Fortin et Ivanie Carrier du Centre d'hébergement de Charlesbourg et le personnel soignant dont Anne, Johanne, Charlotte, Lyne, Karine, Chantal et Marc-André. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CSSS de la Vieille-Capitale (Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS)) à l'Unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg.