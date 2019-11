CÔTÉ, Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Paul Côté, survenu à Québec le 29 octobre 2019. Il était l'époux de feu Yolande Beaulieu, le fils de feu Rose Paquet et de feu Eugène Côté. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesIl laisse dans le deuil sa compagne Suzanne Poulin; ses enfants: Sylvie, feu Benoît, Pierre (feu Sylvie Frappier), Martin (Éric) et André (Michel); ses petits-enfants: Ian, Marie-Ève (François), Roxanne, Catherine (Gaétan), Laurence et ses arrière- petits-enfants. Il laisse également dans le deuil sa sœur Louise et ses belles-sœurs Pierrette et Jeanine, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués.