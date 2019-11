VILLENEUVE

Émilienne "Mimi" Gauvin



Au C H U L, le 15 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Émilienne (Mimi) Villeneuve, née Gauvin, fille de feu madame Rosalia Martel et de feu monsieur Cyprien Gauvin, épouse de feu monsieur Adrien Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en début d'après-midi le samedi 16 novembre 2019. Elle laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Judy); sa petite-fille Marcelle, Alain (Geneviève) et sa soeur Madeleine; son gendre Denis (Nicole). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces et la famille Lavoie-Forcillo, ainsi que de nombreux ami(e)s. Tous ont apprécié sa joie de vivre et sont heureux de la savoir en paix. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.