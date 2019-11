TRUDEL, Pierre



A l'Hôtel Dieu de Québec, le 29 octobre 2019, à l'âge de 64 ans et 7 mois, est décédé Monsieur Pierre Trudel, fils de feu Monsieur André Trudel et de madame Gemma Côté. Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Sabrina, ses soeurs et son frère: Louise (Maurice Rioux), Michel et Josée; ses nièces: Julie Trudel Lefebvre (Eric Chénard) et ses enfants Camille et Charles Leblanc, Marie-Claude Trudel Lefebvre ( Simon Lagueux ) et leur fille Juliette. Son amie de coeur Hélène Caouette, amie de la famille Lucie Lavallée, son grand chum à vie, Michel Plourde (Sylvie Lemieux), Jacques Dugal et Langis Pelletier (Andrée), et ses précieux amis(es) de Bonaventure, Rivière du Loup et de Québec. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Côté et Trudel, ses collègues de travail de SOPFIM. La famille tient à remercier chaleureusement les médecins Dre Nathalie Lessard, Dre Marjolaine Tremblay et les infimières des soins palliatifs du 4e étage à l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que le Dr Nicolas Marcoux pour son dévouement et son approche humaine. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12h à 13h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CHU de Québec, soins palliatifs de l'HDQ au 418-525-4385 ou fondation.chuq@chuq.qc.ca Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire