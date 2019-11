LAVEAULT, Émilienne Lapierre



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 30 octobre 2019, à l'âge de 85 ans et 8 mois, est décédée madame Émilienne Lapierre, épouse de feu monsieur Gilles Laveault. Elle était fille de feu madame Marie-Anne Coté et de feu monsieur Georges Lapierre. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h 30 à 11 h 45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole (Alain Lortie), Hélène (Daniel Talbot), Mario dit Amanda et Chantale; ses petits-enfants : André, Steve et Joanna (Cédrick), Lucien, Claudia, Nicola et Noémie; ses arrière-petits-enfants : Sarah-Maude, Tristan, Annays, Léonie, Arielle, Jasmine; ses frères et sœurs : Mariette (feu René Ramsay), Denise (feu Georges Lambert), Sœur Pierrette Sœurs de Marie-Réparatrice et Hector (Andrée Lemaire); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laveault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Congrégation des Sœurs de Marie-Réparatrice en argent comptant ou par chèque au salon funéraire ou encore aux Chevaliers de Colomb.