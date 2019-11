SIROIS, Hilaire



À l'Hôpital Général de Québec, le 6 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Hilaire Sirois, époux en premières noces de feu dame Germaine Levasseur, en deuxièmes noces de dame Hélène Désautels et en troisièmes noces de feu dame Germaine Gauthier. Il était le fils de feu dame Alma Daigle et de feu monsieur Georges-Émile Sirois. Il demeurait à Québec et natif du Nouveau- Brunswick.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lise Pichette), Mona, Claire (feu Paul Ross), Michel (Maryam Fakhr Mohabady)) et Donald (Sylvia Beaulieu); sa belle-sœur Norma Landry (feu Ernest Sirois); ses petits-enfants: Martin (Evelyne), David (Maude), Olivier (Vicky), Gary (Amélie), Kevin (Annie), Chantale (Martin), Steve (Cynthia), Sabrina (Sébastien), Bianca (Jonathan), Maxime et Félix ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Général pour les bons soins et l'amour prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.