MOTTARD, Jean-Guy



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 4 novembre 2019, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Mottard, époux de madame Claudette Sauvageau. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 12 h 30.Monsieur Mottard laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Roger (Louise Plamondon) et Yves (Lucie Cliche); ses petits-fils: Yannick (Mylène Goupil) et Dominic; ses arrière-petits-fils: Mathis et Alexis; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Clément (Carmen Bilodeau), Evelyne (feu Jean-Guy Roy), Huguette (Denis Bérubé), Eddy (Francine Martel); Roger Sauvageau (Micheline Pelletier), Nicole (Martin Fiset), feu Claude (Cécile Desroches), Renée (feu Réjean Mailhot), Alain (Denise Trépanier), Andrée (André Germain); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca