GRENIER, Philippe



À Québec, le 1er novembre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé Philippe Grenier, fils de feu Michèle Collette et de feu Jacques Grenier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe France Lesage; ses enfants Thomas et Michèle; ses frères: André (Danielle Delisle) et Patrick (Pascale Côté); sa belle-mère Marie Pellerin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lesage : Alain (feu Diane Frezza), Dominique (Tomi Grgicevic) et Claude (Nathalie Archambault). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Étienne, Emmanuelle, Philippe, Sacha, Marie-Michèle, Clément ainsi que ses tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 15 novembre 2019, de 17 h 30 à 21 h,de 16 h à 18 h 45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (SLA), 5415, rue Paré, bureau # 200, Mont-Royal, QuébecTéléphone : 1-877-725-7725,courriel : info@sla-quebec.caSite web : sla-quebec.caDes formulaires seront disponibles sur place