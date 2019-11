OUELLET, Murielle



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Murielle Ouellet, survenu à Drummondville, le 30 octobre 2019. Elle était la conjointe de Leonard " Len " Fuller, fille de feu Jeanne Ouellet et de feu Antonio Ouellet. Elle habitait à Drummondville. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h,Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses beaux-fils: Norman, feu John, Daniel et Gary Fuller; ses frères et ses sœurs: feu Yolande (Octave Desharnais), Lucille (feu Roger Guay), feu Jean-Guy, Claire (Roger Bilodeau) (feu Raymond Trudel), Paul, feu Louise (feu Marcel Lefrançois), Madeleine (feu Jean Garneau) et Lisette; sa belle-famille Fuller; plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, par la poste : 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666 ou par Internet : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc