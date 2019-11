DUMAS, Jocelyne Paradis



Au Centre d'Hébergement du Fargy, le 9 novembre 2019 à l'âge de 72 ans, est décédée madame Jocelyne Paradis, épouse de monsieur Lucien Dumas. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). Elle laisse dans le deuil son époux, monsieur Lucien Dumas; son fils François ''Frank'' (Neha Tally); sa petite-fille Victoria; son frère Michel; sa belle-sœur Ginette Goulet (feu Pierre Paradis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas: Jany (Claude Whitty), Claude (feu Floriane Bernatchez), Pauline (Gérard Savard) et Marcel (Marjolaine Guérin); son filleul Stéphane Dumas; sa filleule Marie-Josée Dumas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement Lisette Corbin, Fernand Dufour et Diane Deschênes. Elle était également la mère de feu Martin Dumas et la sœur de feu Claude Paradis. Elle a été confiée à la maisonUne cérémonie sera célébrée ultérieurement. Vous en serez avisé lorsque la date sera déterminée. La famille tient à remercier sincèrement tous les membres du personnel du CHSLD du Fargy, spécialement ceux du 4e étage, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com