MALOUIN, Jacques



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 29 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jacques Malouin, époux de dame Nicole Dugal, fils de feu Florence Gauvin et de feu Gaston Malouin. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils Christian (Gaétane Thibodeau); son petit-fils Antoine; ses frères et sœurs : Pierre (Chantal Desgagnés), feu Richard, Denis (Carmelle Maheux, feu Carolle (Gilles Bernard), Louise (feu Richard Hébert), Danielle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dugal : Jean-Marc, Lucien, Claudette (Jean-Marc Langlois), Paul-Aimé (Micheline Lacasse), feu René (Nicole Roux), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Maurice Tanguay, 4815 boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec (Québec) G1P 1K6, tél.: 418-627-5527, téléc.: 418-627-2098, courriel: fondation@tanguay.ca, site Internet : www.fondationmauricetanguay.com ou à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.