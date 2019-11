FRENETTE, Clément



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec le 2 novembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Clément Frenette, époux de feu madame Claudette Morissette. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances aule samedi 16 novembre 2019, de 9 h à 11 h et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona. Monsieur Frenette laisse dans le deuil son fils Dany (Brigitte Paré); ses petites-filles: Alexandra et Marylou. Il était le frère et le beau-frère de: feu Yvette (feu Claude Simard), feu Yvan Lafleur (feu Lucille Picard); Solange Morissette (feu Adrien Gingras), Carmen (feu Marcel Petitclerc), Aline (feu Roland Piché), Marie (feu Claude Langlais), Ginette (Claude Lavallée), feu Roland (feu Eliane Frenette), feu Hervé (Florence Savard), feu René (feu Colette Lavoie). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel du 5e étage de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.