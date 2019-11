MORIN, Yolande Dugas



Au Domaine du Parc des Braves, le 5 novembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Yolande Dugas, fille de feu dame Ernestine Chapados et de feu monsieur Edgar Dugas. Elle était l'épouse de feu monsieur Léon Morin. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne Morin (Jean Lambert); son petit-fils adoré Antoine Bourque; ses frères : Charles Dugas (Suzanne Berberi) et Paul Dugas (Yvette Gagnon), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et autres membres des familles Dugas et Morin. Elle ira rejoindre son époux qu'elle a tant aimé, feu Léon Morin ainsi que ses sœurs adorées également décédées soit, Mariette, Jeanne-Mance et Jacqueline. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du Domaine du Parc des Braves pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.