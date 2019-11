BILODEAU, Père Marc-Émile

O.M.I.



À la résidence des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée à Richelieu, le 23 octobre 2019, à l'âge de 94 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé le Père Marc-Émile Bilodeau O.M.I., fils de feu Lauréat Bilodeau et de feu Célina Maranda, natif de la ville de Québec, il demeurait à Richelieu. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Marcel (feu Cécile Zicat), feu Lilianne (feu Johnny DelVecchio), Rolande (feu Maurice Brousseau), feu Jeannine (feu Harry Higgins), Vincent (feu Jeannine Gauthier), feu Monique (feu Raymond Lelièvre), feu Ghislaine (feu Marcel Caouette), Huguette (feu Raymond Gervais), feu Louisette (feu Marc Bédard), feu Claire (Réginald Conseiller); de nombreux neveux et nièces ainsi que sa famille oblate. La famille recevra les condoléances aule vendredi 15 novembre 2019 de 19h à 21h ainsi quede 12h à 13h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignant de la résidence Notre-Dame-de-Richelieu pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Pour rendre hommage au Père Bilodeau, nous vous invitons à visiter notre site Internet: www.dignitequebec.com.