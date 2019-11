TREMBLAY, Marie-Paule Gauthier



À l'Hôpital du Saint-Sacrement à Québec, le 7 novembre 2019 à l'âge de 95 ans, est décédée entourée de sa famille madame Marie-Paule Gauthier, épouse de feu monsieur Lucien Tremblay. Elle demeurait à St-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Madeleine (Russell Tremblay), Colette (feu William Furoni), Rita (Daniel Parent), feu Diane (feu Denis Bergeron), Paul (Lise Launière), Claude (Louise Vermette), Michel (Lyne Robitaille) et Daniel; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.