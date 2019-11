DURAND, Julienne



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 18 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Julienne Durand, épouse de feu monsieur René Auclair. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Ambroise 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Francine Falardeau), Christiane (Jean-Marc Couillard) et Christian; ses petites-filles : Nathalie Emond, Marie Auclair (Martin Viau); ses arrière-petits-enfants : Océanne, Mathilde et Émilie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Durand et Auclair, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour les bons soins prodigués.