LOSIER, Daniel



Entouré de l'amour des siens au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2019, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé Monsieur Daniel Losier, fils de feu madame Marie-Anne Gauvin et feu monsieur Maurice Losier et l'époux de feu madame Noëlla Carrier. Il demeurait à St-Henri. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Henri, au 219, rue commerciale à St-Henri, samedi le 16 novembre 2019 de 9 h à 11 h 50.Il laisse dans le deuil ses filles: Nancy (Pierre Turgeon), Nathalie (Mario Leblond), Aline (Simon Fournier), ses petits-enfants: Alexandre (Cassandra Godbout), Carolanne (Gabriel Lafontaine), Michaël (Annie Trahan), Roxanne, Julie (Olivier Demers), Samuel, Raphaelle, Charles-Félix et le bébé à venir: Emmeth; La belle grande famille Losier de 31 frères et sœurs, conjoints, conjointes ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carrier: feu Geneva (feu Fernand Royer), feu Aline, feu Viola (feu Victor Laliberté), feu Yves (Louise Bédard), feu Sylvio (Hélène Duquet), feu Yvon, feu Lauréat (Claudette Allen) et Raynald; neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Richard Beaudoin et l'équipe de la Villa mon domaine pour leur attention particulière envers Daniel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Henri. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire