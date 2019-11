CÔTÉ, Robert



À l'IUSMQ, le 6 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Robert Côté, fils de feu dame Yvonne Blais et de feu monsieur Victor Côté. Il était l'époux de dame Huguette Paradis. Il demeurait à Québec.de 17h30 à 19h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette; ses enfants : André Côté (Marie-France Gobeil) et Chantal Côté; ses petits-enfants : Sabrina Côté (Charles Pageot) et Marc-Olivier Côté (Véronique Delisle); son arrière-petite-fille Florence Côté; ses frères et sœurs : Armand (Denise Chevalier), feu Ronald (Claudette Henri), Yollande (feu René Bédard), Raymond (feu Jeannine Deschesne), feu Raymonde (feu Elzéar Baribeau), feu Claude (Pierrette Légaré), Jacques (Armande Babin) et Micheline (feu Raynald Laroche); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis : feu Thérèse (feu Paul-Émile Charbonneau), feu Janette (feu Robert Arcand), feu Alexandre (Céline Ratté), Vital Thiboutot, feu Georges-A. (feu Charlotte Lessard), feu Gilles (feu Claudette Nadeau), Nicol (feu Ginette Vallières), Cécile (Michel Morin), feu Diane (feu Gilles Métivier), René (Nicole Desgagnés), Francine Letourneau, feu Jean-Marc et Gaétan (Andrée Chrétien), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité L2300 de l'IUSMQ, ainsi que Rollande, Annie et Lucie de la Résidence de la Clairière des Boisés de Vanier pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), 2601, chemin de la Canardière, Québec (Qc) G1J 2G3, Tél. : 418 663-5155.