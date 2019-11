VÉZINA, Marcel



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 5 novembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Marcel Vézina, époux de dame Louisette Nadeau, fils de feu monsieur Léopold Vézina et de feu dame Jeanne d'Arc Langevin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10 h à 11 h 55,La mise en columbarium suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Louisette, monsieur Vézina laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Diane Bédard), Manon (Claude Perreault) et François (Karine Morasse); ses petits-enfants: Jason, Marc-Antoine, Laurie et Gabrielle; ses frères et sœurs: Marie-Marthe, Louise (feu Aimé Godin), feu Jean-Guy (Marie-Rose Gingras) et Claude (Pierrette Rochette); la conjointe de son défunt père Olivine Marois; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nadeau: feu Davila (feu Marie-Anna Dorval), feu Irène (feu Paul-Émile Bisson), feu Germain, feu Maurice (Thérèse Nadeau), feu Marguerite (feu Émile Henry), Alyre (Suzanne Bertrand), Marie-Rose (feu Gilbert Fillion) et Marie-Paule (feu Gaston Labrecque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement, les bons soins prodigués et leur côté humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.