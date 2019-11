CÔTÉ, Jeanne D'Arc Laroche



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 5 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeanne D'Arc Laroche, épouse de M. Jean-Claude Côté. Elle demeurait à Laurier-Station. Elle était la fille de feu Armand Laroche et de feu Adrienne Desrochers. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude, ses enfants: Paule (Luc Laflamme), Odette (Gérald Bergeron), Chantal (Claude Jalbert), Sylvain (Chantal Genest), Jean-Yves (Line Day), Harold (Hélène Bourgoin) Martin; ses Petits-enfants: Marianne (David), Mathieu (Andréanne), Élise (Scott), Joëlle (Michaël), Vincent (Isabelle), Nelson (Camille), Yannick, David (Marie-Joly), Charles-Emmanuel (Laurence), Louis-Pascal, Francis et Antony et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de Thérèse (feu Fernand Demers), Carmen (feu Rosaire Houde), Denise (feu Georges-Émile Huot), feu Fernand (Gisèle Jacques), feu François (feu Denise Jacques), feu Camil (feu Mireille Hammarenger). Elle laisse plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'au personnel de la Villa Laurence pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis, G6V 3Z1 www.fhdl.ca