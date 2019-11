LEMIEUX, Victorin



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 novembre 2019, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Victorin Lemieux, conjoint de madame Murielle Vézina, fils de feu madame Lumina Richard et de feu monsieur Germain Lemieux. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de celle-ci : Mario Deslauriers, Renée Deslauriers (feu Réjean Chiasson), France Deslauriers (Martin Meilleur); les petits-enfants de celle-ci : Guillaume Chiasson, Maxime Chiasson (Stéphanie Savard); les arrière-petits-enfants de celle-ci : Albert, Gaspard et Margot; ses frères et soeurs : Jean-Pierre (Eva Aubry), Louise (Pierre-Paul Côté), Alice (feu Jacques Richard), Michel (Michèle Pinard), Valérie (Jean-Luc Arsenault), Agathe (Serge Côté), feu André (Pauline Moreau), Josette (Tom Gordjin), Maurice (Monique Bourbeau), Sylvain (Patricia Cloutier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vézina : Raymond (Jacqueline Gagnon), feu Léon (Hélène Morency), Jean-Marie (feu Line Boucher), Gilles (Bernadette Gagnon), Marc, Georges (Claudette Tailleur), Raynald, Lise (Guy Simard), Michel (Monique Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Un remerciement spécial au Dr François Maltais, de l'Hôpital Laval (IUCPQ), son équipe en pneumologie et également le CLSC de Lévis. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.