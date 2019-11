SIMON, Antoine



À Montréal le 5 novembre 2019, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Antoine Simon, fils de feu madame Awilda Morales et de feu monsieur Jean Simon. Il demeurait à Montréal.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 15.Il laisse dans le deuil ses frères: Jean Philippe et Christian (Marie-Hélène Girouard); ses nièces et son neveu: Pauline (Steven Lessard), Thomas et Léa-Marie; ainsi que de nombreux ami(e)s. Une page Facebook a été créée en sa mémoire, vous pouvez également nous laisser vos messages de sympathies à cet endroit : https://m.facebook.com/groups/807606893009681/Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec, téléphone: 418 656-6241, poste, courriel: info@diabec.com, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.