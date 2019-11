ROCHETTE, Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Guy Rochette, époux de feu madame Denise Riverin, fils de feu madame Simonne Hardy et de feu monsieur Gabriel Rochette. Il demeurait à Saint- Antoine-de-Tilly.Il laisse dans le deuil son épouse feu Denise Riverin; sa conjointe madame Denise Houde; ses enfants: Marc (Louise Bolduc), Hélène (Louis Parent), Lise (Peter Stephens), Isabelle (Éric Simard), Caroline Rochette (Frédéric Le Ber); ses petits-enfants: Patricia, Philippe, Antoine, Gabrielle, Simon, Edmond, Alexandra, Laurent, Amélie, Nicolas, Émile et son arrière-petite-fille: Marion; ses frères: feu Jean Rochette (Madeleine Dupuis), Yvan Rochette (feu Christiane Arsenault), feu Louis Rochette (feu Suzanne Thibault), François Rochette; ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs Riverin.La famille y recevra les condoléances de 10h à 11h L'inhumation se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.