MERCIER, Gilles



À Sainte-Hénédine, le 9 novembre 2019, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Gilles Mercier, fils de feu monsieur Maurice Mercier et de madame Thérèse Beaupré. Il est parti rejoindre son père et sa sœur Rachel. Outre sa mère, il laisse dans le deuil ses frères: Pierre (Nicole Dion), Jean (Isabelle Fournier), Michel (Martine Lamontagne) et Benoît; ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ses ami(e)s de la Résidence Turcotte, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Danielle Turcotte et le personnel de la résidence pour les bons soins apportés à Gilles au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies mentales, maintenant devenue la Fondation Jeunes en Tête, https://www.jedonneenligne.org/fondationfjet/?FrmGroupUID=all.La famille vous accueillera auà compter de 11h.