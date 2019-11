CARRIER, Marc-André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 novembre 2019, à l'âge de 77 ans et 9 mois, est décédé monsieur Marc-André Carrier, arpenteur-géomètre, époux de madame Hermance Tremblay, fils de feu madame Juliette Buteau et de feu monsieur Donat Carrier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 15 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h 30, samedi 16 novembre 2019, de 8 h à 9 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants qu'il chérissait de tout son cœur: Alain (Suzanne Caron) et Dominique; ses petits- enfants: Laura, Sarah-Maude, Anne- Sophie et Nicolas. Il était le frère de feu Jean-Luc (Madeleine Brulotte), feu Hélène (feu Louis Martel), feu Benoit (feu Adrienne Brulotte), feu Robert (feu Claudette Bergeron), Sœur Angèle Carrier, o.s.u., feu Théophile (Denise Létourneau), feu Marcel cssr, feu Claude (Néda Chacour), feu Clément (Lauranna Paradis), Raymond-Marie (Charlotte Bernard), feu René (Lucette Vézina), Gilles (feu Doreen Shaw), Antoine, Jean-Paul (Louise Tremblay). De la famille Tremblay: feu Angèle (feu Rémi Barrette) et Germain (Céline Lapierre), plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, ami(e)s et le personnel de la Firme Alain Carrier, arpenteur-géomètre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone: 418 683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.