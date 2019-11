Autant de fois que vous voulez

Le Salon des artisans de Québec sera de retour pour une 15e année, cette fois du 29 novembre au 8 décembre, au Centre de foires de Québec où, encore une fois, l’entrée et le stationnement seront gratuits.

Durant ces dix jours, vous pourrez découvrir des artisans (ils seront plus de 200) de grand talent provenant des quatre coins du Québec qui vous aideront dans votre magasinage du temps des Fêtes. À elle seule, la zone agroalimentaire Metro regroupera plus de 70 exposants qui en feront saliver plusieurs avec entre autres ses produits du terroir québécois. Le Salon sera ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 21 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h et vous pourrez vous y retrouver aussi souvent que vous le voudrez.

Poutineville au soleil

Photo courtoisie

Toute l’équipe (photo) du restaurant Poutineville, du quartier Saint-Roch à Québec (735, Saint-Joseph Est), a eu droit à une intense détente alors qu’elle s’est retrouvée, du 29 octobre au 5 novembre dernier, à Puerto Plata, en République dominicaine, pour une semaine de vacances toutes dépenses payées. La direction du Poutineville voulait ainsi remercier ses serveurs, serveuses, commis, cuisiniers et plongeurs pour leur travail au cours de l’été en leur offrant ces quelques jours de relâche. Poutineville Saint-Roch a profité de la fermeture du resto pendant cette semaine pour effectuer des travaux de peinture, quelques petites réparations et un grand ménage. C’est ce que l’on appelle, d’après moi, des « avantages sociaux ».

Toute une réussite Photo courtoisie

Le 16e Gala Accroche-Cœur, spectacle d’humour-bénéfice, qui avait comme mandat d’amasser des fonds pour soutenir la cause de la persévérance scolaire, a connu tout un succès. La soirée, présentée le 7 novembre dernier au Palais Montcalm sous la coprésidence d’honneur de François Bergeron et Alain Sauvé, respectivement de Desjardins, caisses de Charlesbourg et de Limoilou, a permis d’amasser 85 000 $. L’animateur du Gala, Jean-Michel Anctil, avait comme invités Philippe Laprise, Dominic Paquet, Sylvie Tourigny, Dominic et Martin, Sébastien Ouellet, Pierre Hébert, Christine Morency, Sam Breton et Simon Delisle. La Fondation Accroche-Cœur qui a vu le jour en mai 2017 a comme mandat principal de soutenir financièrement — et autrement — l’organisme Au trait d’union Québec dont la mission vise à la prévention du décrochage scolaire.