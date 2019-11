DAWSON, Claire Hardy



Entourée de l'amour des siens à I'Hôpital Jeffery Hale, le 12 novembre 2019 à l'âge de 78 ans, est décédée dame Claire Hardy, épouse de monsieur Donald Dawson. Elle était la fille de feu monsieur Allan Hardy et de feu dame claire Légaré. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Donald; ses enfants: Derek (Julie Gauvin) et Debbie (Chris Giguère); ses petits- enfants tant aimés: Dylan, Ryan et feu Jack. Elle était la soeur de Bob (Louise Laroche), Guy (Marie Castonguay) Madeleine (Simon Rouleau) et Lucy. Elle était la belle-soeur de Doris Dawson (Maurice Bernard) et de Dennis Dawson (Ann Laberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses amis(e)s de longue date, si précieux. La famille recevra vos condoléances àde 14 h 30 à 16 hPar la suite parents et ami(e)s sont invités à se réunir dans le sous-sol de l'église où bouchées et santé seront servies. Le stationnement pour l'église se situe au sous-terrain des ilots Saint-Patrick. Conservez votre de billet de stationnement. La famille tient à remercier sincèrement la Dre Anne Savard, pour son dévouement depuis plusieurs années. Sincères remerciements au personnel infirmier en soins palliatifs du CLSC de La Haute-Ville ainsi qu'au personnel exceptionnel en soins palliatifs de I'Hôpital Jeffery Hale. Un énorme remerciement également au Dr François Piuze pour les merveilleux soins reçus au cours des dernières semaines. Claire tenait également à remercier Madame Kim Latour pour toute son aide, support et amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Deuil-jeunesse 8007, Boul. Mathieu, Québec (Québec) G1G 3M1 WWW.deuil-jeunesse.com ou Les amis du Jeffery Hale (soins palliatifs) 2000-1270, chemin Sainte-Foy Québec ( Québec) GlS 2M4www.amisdujhsb.ca/donner