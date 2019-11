LACHANCE, Marie-Josée



Au CHU - CHUL, le 7 novembre 2019, à l'âge de 30 ans, est décédée dame Marie-Josée Lachance, femme de Steve Simoneau, fille de Nathalie Lachance Elle demeurait à Québec.Outre son mari, elle laisse dans le deuil ses deux fils: Hubert Simoneau et Tommy Simoneau; ses grands-parents Huguette Martin (feu Raymond Lachance), son frère Zacharie Pelletier, ses sœurs: Audrey et Céleste Lachance; son beau-père Michel Simoneau (Louise Marois), sa belle-mère Danie Verret (Stephan Mc Kinley); sa belle-sœur Cathy Simoneau (Alain Flamand); son beau-père Sylvain Pelletier et sa filleule Laura, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 17 h à 20 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310, 1re Avenue, Québec, Qc Téléphone: 418 683-0933 Courriel: accueil@cpsquebec.ca Site web: www.cpsquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.