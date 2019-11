LÉGER, Harold



À son domicile, le 8 novembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Harold Léger, époux de feu madame Laure-Hélène Doyon, fils de feu monsieur Joseph Majorique Léger et de feu madame Exilia Desbiens. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle, Odette (feu Claude Lapensée), Christiane (Alain-François Griglio), Pauline (Daniel Cantin), Sylvie (feu François Filion) et Doris (Philippe Bilodeau); ses petits-enfants Ariane et Maxime; ses belles-sœurs: madame Maude Gauthier (feu Lionnel Léger), madame Gilberte Veilleux (feu Henri-Louis Doyon) et madame Nicole Turcotte (Louis Gaumond). Outre son épouse, il est allé rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles sœurs: Roger (Marianne Bégin), Lorraine (Albert Auger), Winnifred (Gaston Royer), Marie-Paule (Laval Vermette), Marcelle (Emile Thomas), Raoul (Françoise Mainguy), Suzanne (Henri Gosselin) et Lionnel. Il laisse également dans la tristesse de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Chaire de recherche sur le vieillissement de l'Université Laval, https://www.vieillissement.chaire.ulaval.ca/faire-un-don/. Des formulaires de don seront disponibles sur place.La famille vous accueillera auà compter de 9h.